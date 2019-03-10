Украинская саблистка Харлан выиграла первую медаль Кубка мира в сезоне. ФОТОрепортаж

Будучи шестым номером мирового рейтинга FIE, Харлан начала выступление сразу в 1/32 финала, где не испытала проблем с Татьяной Приходько из Казахстана, закончив бой со счетом 15:5, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на xsport.ua. Далее украинка победила Элоизу Пассаро (15:9) из Италии, с таким же счетом обыграла француженку Мано Брюне, а в поединке за выход в полуфинал одним ударом выиграла у хозяйки дорожек Теодоры Коунтоура (15:14).

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В 1/2 турнирной таблицы Харлан разобралась с 17-летней Лизой Пустаи, которая десять дней назад впервые стала чемпионкой Европы среди юниоров на континентальном первенстве в Фодже, Италия.

В финале Ольга встретилась с действующей чемпионкой мира из России Софией Поздняковой. В решающем поединке наша фехтовальщица проиграла со счетом 10:15.

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Фото: facebook.com/fie.org

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