Военнослужащие Черниговского гарнизона поздравили матерей и жен погибших на Донбассе воинов с 8 марта. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Встреча состоялась в помещении военно-музыкального центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Его духовой оркестр и солисты начали мероприятие концертной программой.
От имени мужчин гарнизона женщин стихами поздравил военный комиссар Черниговского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Александр Криворучко.
Также офицер отметил, что женщины всегда были гарантами единства поколений, залогом прочности основ семьи и государственности. Их верность, логика и тонкая интуиция всегда способствовали и помогали мужчинам в сложных жизненных ситуациях, особенно сейчас, когда на востоке Украины продолжается война за нашу свободу.
По случаю Международного женского дня военнослужащие, представители местной власти вручили представительницам прекрасного пола награды, подарки и, конечно же, цветы.