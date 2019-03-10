Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
10.03.19 08:45

Военнослужащие Черниговского гарнизона поздравили матерей и жен погибших на Донбассе воинов с 8 марта. ФОТОрепортаж

Военнослужащие Черниговского гарнизона поздравили матерей и жен погибших воинов, отдавших жизнь во время выполнения боевого задания на Донбассе, с Международным женским днем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Встреча состоялась в помещении военно-музыкального центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Его духовой оркестр и солисты начали мероприятие концертной программой.

От имени мужчин гарнизона женщин стихами поздравил военный комиссар Черниговского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Александр Криворучко.

Военнослужащие Черниговского гарнизона поздравили матерей и жен погибших на Донбассе воинов с 8 марта 01

Также офицер отметил, что женщины всегда были гарантами единства поколений, залогом прочности основ семьи и государственности. Их верность, логика и тонкая интуиция всегда способствовали и помогали мужчинам в сложных жизненных ситуациях, особенно сейчас, когда на востоке Украины продолжается война за нашу свободу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В преддверии 8 марта в Украине выпустили сгущенку в честь жен Бандеры, Коцюбинского и Скоропадского. ФОТО

По случаю Международного женского дня военнослужащие, представители местной власти вручили представительницам прекрасного пола награды, подарки и, конечно же, цветы.

Военнослужащие Черниговского гарнизона поздравили матерей и жен погибших на Донбассе воинов с 8 марта 02
Военнослужащие Черниговского гарнизона поздравили матерей и жен погибших на Донбассе воинов с 8 марта 03
Военнослужащие Черниговского гарнизона поздравили матерей и жен погибших на Донбассе воинов с 8 марта 04
Военнослужащие Черниговского гарнизона поздравили матерей и жен погибших на Донбассе воинов с 8 марта 05
Военнослужащие Черниговского гарнизона поздравили матерей и жен погибших на Донбассе воинов с 8 марта 06
Военнослужащие Черниговского гарнизона поздравили матерей и жен погибших на Донбассе воинов с 8 марта 07
Фото: пресс-служба Минобороны

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100