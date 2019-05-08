Пошел запах гари, началась паника: в "Шереметьево" самолет Superjet 100 заменили перед самым вылетом. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на Mash.

Как рассказал "Москве 24" пассажир, всех находившихся на борту вывели из самолета и вернули в аэропорт, через два часа они отправились другим лайнером Superjet.

Самолет, судя по онлайн-табло Шереметьево, должен был вылететь в 22:55, в итоге он вылетел в 01:09. Это рейс авиакомпаний "Аэрофлот" и Air Baltic.

По данным "Пятого канала", кто-то из пассажиров почувствовал запах гари, остальные запаниковали, поэтому их эвакуировали. Неисправностей при осмотре самолета не обнаружили. При этом собеседник "Москвы 24" говорит, что сами пассажиры ничего подозрительного не заметили. По его словам, к лайнеру подогнали пожарные машины.



Фото: Mash

Напомним, вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18.32 мск и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.

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По предварительным данным, 41 человек погиб при пожаре на борту самолёта, сообщила представитель Московского межрегионального управления следственного комитета на транспорте Елена Марковская. У пострадавших основные травмы - ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.

По словам источника "Интерфакса", по основной версии на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники, самолет пошел на аварийную посадку с полными баками топлива, от ударов о полосу разрушилась одна из стоек шасси, загорелся двигатель.

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Оба "черных ящика" аварийного самолета найдены и переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для расшифровки, сказал источник.

Уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц) расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.

Ространснадзор начал внеплановые проверки ПАО "Аэрофлот", АО "Международный аэропорт Шереметьево" и ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации".

Следствие рассматривает различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.