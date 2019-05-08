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08.05.19 11:24

Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети. ФОТОрепортаж

В соцсетях появились фотографии одного из вагонов поезда, который был запущен к началу курортного сезона из Волыни в Одессу. По ним можно сделать вывод о плачевном состоянии состава.

Снимки опубликовала в Facebook Екатерина Золотарёва, сообщает Цензор.НЕТ.

"Единственный поезд, ходящий из Волыни в Одессу. На нём возят детей в лагеря и санатории. Много детей, сотни. И вот в каком он виде. Эти фотографии делала моя мама позавчера. Говорит, в прошлый раз (месяц назад) брала купе (в этот раз не успела) - оно точно такое же, только туалет чуть получше", - написала она в комментарии.

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По словам Екатерины, помимо изношенности, внутри поезда невероятно грязно.

"Там еще и окна каким-то средством затонированы типа клея ПВА, это чтобы народ по полной ощущал себя как на нарах, а не в поезде", - отмечает она.

В комментарии к посту столичный блогер Александр Рудоманов, который в данный момент принимает участие в совместном с "Укрзализныцей" проекте, написал, что "могло быть и хуже", а также пообещал взять вопрос "в работу".

Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети 01
Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети 02
Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети 03
Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети 04
Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети 05
Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети 06
Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети 07

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Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети 08
Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети 09
Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети 10
Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети 11
Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети 12

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Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети 13
Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети 14
Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети 15

Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети 16

Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети 17

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