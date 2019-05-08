Демократическая Украина с успешной экономикой - это пример для всех стран постсоветского региона, - Фриланд на встрече с Зеленским. ФОТО

Встреча состоялась в среду, 8 мая, в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

"Мы не хотим говорить о борьбе с коррупцией, мы хотим добиться победы над ней", - сказал Владимир Зеленский.

По его словам, для этого его команда будет делать так, чтобы граждане как можно меньше контактировали с чиновниками.

"Наша цель - это государство в смартфоне", - пояснил новоизбранный Президент.

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Со своей стороны Фриланд отметила, что в некоторых сферах даже Канада может брать пример с Украины. В частности, это касается системы электронных деклараций. "Мы видим много общего между вами и нашим премьер-министром Трюдо. За четыре недели до выборов никто не верил, что мы выиграем", - сообщила министр иностранных дел Канады.

Она добавила, что современным политикам очень важно слушать своих граждан. Фриланд также заверила, что Владимир Зеленский может рассчитывать на поддержку Канады на международной арене.

"Очень важно, что за вас проголосовала вся Украина. Демократическая Украина, где есть успешная экономика - это пример для всех стран постсоветского региона, в частности для россиян", - отметила Фриланд.

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Стороны также обсудили поиск мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

"У нас есть шанс для прекращения огня и возвращение Донбасса", - сказал Владимир Зеленский.

Во время встречи также говорилось о мощном представительстве Украины на конференции по вопросам поддержки реформ в Украине, которая состоится в Торонто в июле 2019 года.