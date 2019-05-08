На 9 мая в Украине запланированы более 1200 массовых мероприятий, использовать запрещенную символику нельзя, - МВД. ФОТО+ИНФОГРАФИКА

Об этом заявил на брифинге советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины.

"Всего на 9 мая по Украине запланировано более 1200 мероприятий... к охране общественного порядка и несению службы... будет привлечено 16 тысяч 600 полицейских... планируется, что в массовых мероприятиях примут участие более 600 тысяч участников", – рассказал советник министра.

Он заверил, что МВД приложит все усилия для недопущения каких-либо провокаций и нарушений в ходе массовых мероприятий.

"Мы не дадим никаких шансов пророссийским или внутренним деструктивным силам в этот день осуществить те или иные провокации", – сказал Шкиряк.

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Также в МВД напомнили о запрете использования символики коммунистического и нацистского режимов.

Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко призвал: "Не брать на массовые мероприятия любое оружие, а также предметы, которые могут быть использованы как оружие, макеты, детали, или даже игрушечное оружие. Реакция на такие нарушения достаточно суровой".

"Не разрешается георгиевская, нацистская и коммунистическая символика. За первую предусмотрена административная ответственность по статье 173-3 Кодекса Украины об административных нарушениях, за нацистскую и коммунистическую - уголовная по статье 436-1 УК", - добавил Артем Шевченко.





В свою очередь руководитель департамента коммуникаций Нацполиции Ярослав Тракало отметил, что в Киеве поданы заявки на пять массовых акций 9 мая с общим количеством участников более 10 тысяч человек. При этом общественный порядок будут охранять более 2 тысяч полицейских.

Кроме того, он рассказал, что район Площади Славы, метро "Арсенальная" и парка Славы, где состоится больше всего массовых мероприятий 9 мая, будет под особенно пристальной охраной полиции. Он подчеркнул, что туда граждан будут допускать через металлоискатели и проводить углубленный поверхностный осмотр граждан на предмет запрещенных вещей, прежде всего оружия, ножей, газовых баллончиков и других опасных предметов.

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Говоря о массовых мероприятиях на территории парка Славы возле могилы Неизвестного солдата, Тракало сообщил, что на эту акцию подана заявка на 5 тысяч человек. Заявитель - Совет Киевской городской организации ветеранов Украины. По словам Шкиряка, это "бывший бессмертный полк".

Кроме того, 9 мая в Киеве состоятся акции на Софийский площади, Майдане Незалежности, а также возле Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

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Участники брифинга призвали патриотически настроенных граждан, а также организации, если они увидят нарушения закона - использование запрещенной символики, лозунгов, самостоятельно не прибегать к каким-либо действиям, а сразу же сообщать полицейским.