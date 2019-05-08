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08.05.19 14:07

Во двор депутата Волынского облсовета бросили гранату. ФОТО

Неизвестные бросили ночью во двор депутата Волынского облсовета гранату РГД-5. Взрыв повредил фасад дома и забор. Пострадавших нет.

47-летний депутат облсовета живет в райцентре Камень-Каширский Волынской области. Граната прилетела в его двор около 2 часов ночи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Волынской области.

"Злоумышленники бросили во двор местного жителя неизвестный предмет, который взорвался, предварительно – граната РГД-5. В результате взрыва поврежден фасад дома, забор. Никто из людей не пострадал", – сказано в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции, специалисты взрывотехнического отдела Нацполиции в Волынской области.

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"Во время осмотра места происшествия полиция изъяла металлические обломки, рычаг запала, вероятно, от гранаты РГД-5 и другие вещественные доказательства", – сказано в сообщении.

Предварительно, следователи квалифицируют событие по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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