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08.05.19 15:43

Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В честь Дня памяти и примирения и Дня матери в Киеве прошло торжественное шествие матерей, жен и участников антитеррористической операции и Операции объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В начале в колонном зале КГГА состоялась церемония награждения родителей погибших участников АТО/ООС. 250 родителей погибших участников АТО/ООС получили от Минобороны награды с благодарностью за воспитание воинов-защитников, также отличие Киевского городского головы получила организация "Объединение жен и матерей бойцов участников АТО".

После официальной части матери, жены и дети воинов АТО/ООС прошли маршем по ул. Крещатик, Майдану Незалежности, ул. Трехсвятительской к Михайловской площади, где возложили цветы к Стене памяти. В шествие также приняли участие курсанты, активисты и жители столицы.

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Затем глава ПЦУ митрополит Епифаний отправил молебен по защитникам Украины.

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Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 02
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 03
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 04
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 05
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 06
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 07
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 08
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 09
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 10
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 11
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 12
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 13
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 14
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 15
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 16
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 17
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 18
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 19
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 20
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 21
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 22
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 23
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 24
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 25
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 26
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 27
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 28
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 29
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 30
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 31
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 32
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 33
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 34
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 35
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 36
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 37
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 38
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 39
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 40
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 41

Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 42
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 43
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 44
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 45
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 46
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 47
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 48
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 49
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 50
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 51
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 52
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 53
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 54
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 55
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 56
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 57
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 58
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 59
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 60
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 61
Марш памяти павших защитников Украины прошел в Киеве 62

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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