9 тыс. евро премии "Слідство.Інфо" потратили на дроны для ВСУ, - журналистка Бабинец. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала в Facebook журналистка Анна Бабинец.

"Хорошая новость. Премия "Слідство.Інфо", которую несколько лет назад обещали потратить на нужды армии, наконец дошла до армии. Сегодня получили отчет от прекрасных "Вернись живым", затраты — около 270 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

По словам Бабинец, для армии закупили пять квадрокоптеров, четыре комплекта аксессуаров к ним и аккумуляторы.

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Напомним, экс-кандидата в президенты, журналиста Дмитрия Гнапа обвинили в присвоении части премии в размере 9 тыс. евро, полученной проектом "Слідство.Інфо" в 2015 году, которую он должен был передать на нужды украинской армии.

В последствии Гнап перечислил данную сумму на счет проекта.