Командир десантно-штурмового отделения 79-й ОДШБр Владимир Коваль погиб в бою с наемниками РФ под Павлополем. ФОТО

Об этом говорится на официальной странице 79-й ОДШБр на Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью, 8 мая, на одной из позиций на Приазовье, в результате прицельного обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований в ходе двустороннего боя от тяжелого ранения погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины, командир десантно-штурмового отделения старшина Коваль Владимир Валентинович.
Павший военнослужащий был уроженцем Хмельницкой области, дома остались жена и дочь.
Неописуемая потеря гнетет, вызывает ярость и слезы, и не позволит нам сложить оружие.
Наше общее дело будет продолжено.
Командование десантно-штурмовой войск и командование воинской части выражают соболезнования родным и близким погибшего воина.
Вечная Слава и память Герою!" - говорится в заметке бригады.
О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.
Владимир Коваль