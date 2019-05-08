Командир десантно-штурмового отделения 79-й ОДШБр Владимир Коваль погиб в бою с наемниками РФ под Павлополем. ФОТО

Об этом говорится на официальной странице 79-й ОДШБр на Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью, 8 мая, на одной из позиций на Приазовье, в результате прицельного обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований в ходе двустороннего боя от тяжелого ранения погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины, командир десантно-штурмового отделения старшина Коваль Владимир Валентинович.

Павший военнослужащий был уроженцем Хмельницкой области, дома остались жена и дочь.

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Неописуемая потеря гнетет, вызывает ярость и слезы, и не позволит нам сложить оружие.

Наше общее дело будет продолжено.

Командование десантно-штурмовой войск и командование воинской части выражают соболезнования родным и близким погибшего воина.

Вечная Слава и память Герою!" - говорится в заметке бригады.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Владимир Коваль