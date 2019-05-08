Моряки Кондратюк и Морозов, которые больше полугода находились в плену РФ, получили статус потерпевших в уголовном производстве, - прокуратура АРК. ФОТО

После возвращения на материковую часть Украины, с Русланом Кондратюком и Андреем Морозовым проведены соответствующие следственные и процессуальные действия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК. Также освобожденные рыбаки получили статус потерпевших в уголовном производстве, процессуальное руководство в котором осуществляется прокуратурой АР Крым.

В ведомстве напоминают, что следственный отдел Главного управления Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе проводит досудебное расследование в уголовном производстве по фактам незаконного лишения свободы членов экипажа рыболовного судна "ЯМК-0041" по предварительному сговору группой лиц, с применением оружия и угрозой применения насилия, а также захват указанного морского судна представителями незаконно созданных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым.

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Фото: ark.gp.gov.ua

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Напомним, 10 сентября 2018 года российские оккупанты задержали двух граждан Украины - рыбаков, пришвартовавшихся на моторной лодке у береговой линии озера Сиваш в районе села Стефановка Джанкойского района. Руслан Кондратюк и Андрей Морозов - жители села Стрелковое (Херсонская обл.). В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что рыбаки попали на территорию оккупированного Россией Крыма из-за проблем с двигателем лодки. 7 мая 2019 года их освободили.