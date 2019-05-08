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08.05.19 19:05

Казаки "Всевеликого Войска Донского", воевавшего в годы Второй мировой за Вермахт, примут участие в "праздничном шествии" на 9 мая в "ЛНР", - Казанский. ФОТО

В "праздничном шествии" по оккупированному Луганску пройдут донские казаки, которые во Вторую мировую воевали на стороне Германии.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter журналиста Дениса Казанского.

"В "ЛНР" в праздничном шествии на 9 мая будут участвовать формирования донских казаков. Вот только во Второй мировой это "всевеликое донское войско" воевало за Вермахт", - написал блогер.

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Казаки Всевеликого Войска Донского, воевавшего в годы Второй мировой за Вермахт, примут участие в праздничном шествии на 9 мая в ЛНР, - Казанский 01
Казаки Всевеликого Войска Донского, воевавшего в годы Второй мировой за Вермахт, примут участие в праздничном шествии на 9 мая в ЛНР, - Казанский 02
Казаки Всевеликого Войска Донского, воевавшего в годы Второй мировой за Вермахт, примут участие в праздничном шествии на 9 мая в ЛНР, - Казанский 03
Казаки Всевеликого Войска Донского, воевавшего в годы Второй мировой за Вермахт, примут участие в праздничном шествии на 9 мая в ЛНР, - Казанский 04
Фото: twitter.com/den_kazansky

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