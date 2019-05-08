Во Львове простились с погибшим на Донбассе украинским воином Иваном Сакалем. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Иван Сакаль, 1994 года рождения, житель села Завадовка Турковского района Львовской области, старший сержант, военнослужащий 137-го отдельного батальона морской пехоты 35-й отдельной бригады морской пехоты, который 1 мая в районе села Николаевка Волновахского района Донецкой области получил крайне тяжелое ранения во время боя с наемниками РФ.

После пяти суток пребывания в коме и нескольких операций скончался в 10:45 6 мая в реанимационном отделении областной больницы им. Мечникова города Днепр.

Иван Сакаль родился 27.06.1994 года. 2013 году окончил Самбирский техникум экономики и информатики, отделение "Разработка программного обеспечения", с 2013 учился на заочной форме в Тернопольском национальном экономическом университете по специальности "Программная инженерия".

В начале 2014-го поступил на военную службу по контракту. С 2014 находился на фронте. Проходил военную службу в комендатуре охраны и обслуживания ВМС, с 2015 - в морской пехоте главным сержантом взвода. Занимался кросфитом, участвовал в соревнованиях "Победа ВМС".

Похоронят Ивана Сакаля 9 мая в городе Турка Львовской области. У него остались родители и младший брат.









Фото - "Дивись"