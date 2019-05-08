Аваков провел встречу с главой ПЦУ Епифанием

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в департаменте коммуникаций МВД,

Стороны обсудили сохранения мира и единства в религиозном поле Украины.

"Украинская Церковь - это драгоценное достояние украинского народа и эту общую ценность украинское христианство ожидало и завоевывало на протяжении сотен лет. Поэтому защита ее целостности является одним из самых высоких приоритетов для государства ", - отметил Арсен Аваков.

Министр внутренних дел также заверил, что права общин на определение и свободный переход в Православную церковь Украины будут защищены.

Со своей стороны, митрополит Епифаний раз отметил, что его принципиальная позиция остается неизменной: процесс перехода общин должно быть мирным и добровольным.

"Только с любовью и терпением мы объединимся в общей украинской православной семье", - подытожил предстоятель ПЦУ.

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