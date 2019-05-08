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08.05.19 22:12

В Запорожской области местные жители воровали отработанные боеприпасы под руководством начальника охраны военного объекта, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ блокировали незаконный сбыт элементов отработанных боеприпасов, находящихся на территории бывшего склада артиллерийского вооружения одной из воинских частей Мелитопольского района Запорожской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что группа, в состав которой входило более 20 местных жителей, занимались несанкционированными раскопками на территории военного склада. Противоправными действиями "копателей" руководил начальник охраны военного объекта.

Найденные боеприпасы злоумышленники самостоятельно разбирали и реализовывали как металлолом. Сотрудники СБУ задокументировали, что за один день дельцы добывали от 2 до 5 тонн использованных боеприпасов. Во время санкционированных следственных действий правоохранители изъяли из автомобиля и в служебном кабинете руководителя группы почти 2 тонны разобранных боеприпасов. Также на территории полигона обнаружены почти 300 артиллерийских снарядов подготовленных к разборке для продажи.

В Запорожской области местные жители воровали отработанные боеприпасы под руководством начальника охраны военного объекта, - СБУ 01

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В Запорожской области местные жители воровали отработанные боеприпасы под руководством начальника охраны военного объекта, - СБУ 02

По заключению экспертов, противоправная деятельность злоумышленников могла привести к возникновению чрезвычайных событий, в частности на территории населенных пунктов региона. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении начальнику склада о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконным действиям.

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