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09.05.19 10:36

Акция "Никто не забыт. Ничто не забыто" проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве начинается акция "Никто не забыт. Ничто не забыто". Задержана одна из участница акции за запрещенную коммунистическую символику.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Возле метро "Арсенальная" в цекнтре Киева собираются и начинают строится участники акции "Никто не забыт. Ничто не забыто", в рамках которой участники акции планируют пройти маршем памяти с фотографией родственника - участника Второй мировой войны.

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Вместе с тем, одна из участниц акции пришла с запрещенной коммунистической символикой. Ее задержали правоохранители. На данный момент ее осматривают врачи.

Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 01

Задержание участницы акции за запрещенную символику.

Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 02
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 03
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 04
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 05
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 06
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 07
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 08
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 09

Юрий Бойко ("Оппоблок")

Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 10

Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 11
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 12
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 13

Вадим Новинский ("Оппоблок")

Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 14
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 15
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 16
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 17
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 18
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 19
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 20
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 21
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 22
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 23
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 24
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 25
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 26
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 27
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 28
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 29
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 30
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 31
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 32
Акция Никто не забыт. Ничто не забыто проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику 33

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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