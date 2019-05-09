Акция "Никто не забыт. Ничто не забыто" проходит в Киеве: одна из участниц задержана за запрещенную символику. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Возле метро "Арсенальная" в цекнтре Киева собираются и начинают строится участники акции "Никто не забыт. Ничто не забыто", в рамках которой участники акции планируют пройти маршем памяти с фотографией родственника - участника Второй мировой войны.
Вместе с тем, одна из участниц акции пришла с запрещенной коммунистической символикой. Ее задержали правоохранители. На данный момент ее осматривают врачи.
Задержание участницы акции за запрещенную символику.
Юрий Бойко ("Оппоблок")
Вадим Новинский ("Оппоблок")
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ