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09.05.19 11:47

Наемники РФ передали украинской стороне тело погибшего на Донбассе воина 35-й ОБрМП Дениса Козьмы. ВИДЕО+ФОТО

Вчера, 8 мая, около 12.00 в районе КПВВ "Александровка" со стороны наемников РФ состоялась передача нашей стороне тела погибшего Дениса Козьмы (позывной Дед), 1987 года рождения, уроженца села Приозерное Килийского района Одесской области, военнослужащего 137-го отдельного батальона морской пехоты 35-й отдельной бригады морской пехоты

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Денис Козьма 1 мая исчез во время боя близ села Николаевка Волновахского района Донецкой области, в районе оккупированного Докучаевска, в ходе преследования резервной группой ДРГ противника, которая под прикрытием тумана старалась незаметно преодолеть полосу обеспечения. Для прикрытия отступления противник начал обстрел из ККП и стрелкового оружия. Оперативные мероприятия по поиску воина не дали результата, противник не поддержал установление режима прекращения огня и продолжил обстрелы. 5 мая от вражеской стороны поступила информация, что тело украинского военнослужащего находится в морге на оккупированной территории.

Денис Козьма родился 20.08.1987 года. С детства занимался футболом, играл в спортивной школе. Во время противостояний в Одессе 2 мая 2014 г. отстоял город от посягательств пророссийских коллаборационистов, и когда начался пожар в Доме профсоюзов, - спасал их из горящего здания. После этого пошел добровольцем в 28-ю ОМБр, на фронте - с августа 2014 г., в дальнейшем подписал контракт.

У него остались мать, брат и дочь.

Наемники РФ передали украинской стороне тело погибшего на Донбассе воина 35-й ОБрМП Дениса Козьмы 01

Денис Козьма

Видео Hromadske.doc "Ультрас: путь к свободе" о Денисе Козьме.

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