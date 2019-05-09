В Киеве за георгиевскую ленту задержали мать погибшей регионалки Бережной. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом журналистам сказал глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Он подтвердил задержание Бережной за использование запрещенной символики - георгиевской ленты.

"Да, есть такой факт", - сказал Крищенко.

С Бережной в полицейском участке провели профилактическую беседу.

Украинское законодательство приравнивает георгиевскую к символике тоталитарных режимов и запрещает ее публичную демонстрацию. За такие действия предполагается административная ответственность.



Отметим, что в прошлом году Елену Бережную уже задерживали на акции "Бессмертного полка" по той же причине.