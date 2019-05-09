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09.05.19 12:15

В Киеве за георгиевскую ленту задержали мать погибшей регионалки Бережной. ФОТО

Сотрудники полиции задержали мать погибшей экс-депутата Верховной Рады Ирины Бережной (Партия регионов) Елену перед акцией "Никто не забыт. Ничто не забыто" ("Бессмертный полк") в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом журналистам сказал глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Он подтвердил задержание Бережной за использование запрещенной символики - георгиевской ленты.

"Да, есть такой факт", - сказал Крищенко.

С Бережной в полицейском участке провели профилактическую беседу.

Украинское законодательство приравнивает георгиевскую к символике тоталитарных режимов и запрещает ее публичную демонстрацию. За такие действия предполагается административная ответственность.

В Киеве за георгиевскую ленту задержали мать погибшей регионалки Бережной 01
Отметим, что в прошлом году Елену Бережную уже задерживали на акции "Бессмертного полка" по той же причине.

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