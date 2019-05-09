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09.05.19 13:30

Полиция составила админпротокол на мужчину, бросившего яйца на гранитный орден Отечественной войны во Львове. ФОТО

Во Львове полиция составила админпротокол на мужчину, бросившего яйца на гранитный орден Отечественной войны.

Об этом сообщила "Интерфакс-Украина" начальник отдела коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская, передает Цензор.НЕТ.

"Сотрудники полиции установили, что яйца на гранитный орден на Марсовом поле бросал 34-летний житель Львова. На него составили протокол за мелкое хулиганство", – сказала она.

По словам С.Добровольской, в целом на Марсовом поле и Холме Славы нарушений общественного порядка не зафиксировано.

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На Марсовом поле и на Холме Славы во Львове похоронены бойцы Красной армии и войск НКВД.

Как пишет Гал-инфо, на Марсовом поле около 20 молодых парней выкрикивали: "На деревах замість листя будемо вішать комуністів".

Полиция составила админпротокол на мужчину, бросившего яйца на гранитный орден Отечественной войны во Львове 01
Полиция составила админпротокол на мужчину, бросившего яйца на гранитный орден Отечественной войны во Львове 02
Полиция составила админпротокол на мужчину, бросившего яйца на гранитный орден Отечественной войны во Львове 03

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