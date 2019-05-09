Полиция составила админпротокол на мужчину, бросившего яйца на гранитный орден Отечественной войны во Львове. ФОТО

Об этом сообщила "Интерфакс-Украина" начальник отдела коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская, передает Цензор.НЕТ.

"Сотрудники полиции установили, что яйца на гранитный орден на Марсовом поле бросал 34-летний житель Львова. На него составили протокол за мелкое хулиганство", – сказала она.

По словам С.Добровольской, в целом на Марсовом поле и Холме Славы нарушений общественного порядка не зафиксировано.

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На Марсовом поле и на Холме Славы во Львове похоронены бойцы Красной армии и войск НКВД.

Как пишет Гал-инфо, на Марсовом поле около 20 молодых парней выкрикивали: "На деревах замість листя будемо вішать комуністів".





