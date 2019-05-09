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09.05.19 14:11

Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Тысячи жителей Одессы пришли в центральный парк культуры и отдыха имени Шевченко, где проходила церемония возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу по случаю Дня победы над нацизмом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Участники акции почтили минутой молчания погибших в годы войны, потом прошли военнослужащие роты Почетного караула Одесского гарнизона.

Пришли к памятнику Неизвестному матросу и участники акции "Бессмертный полк" с портретами советских воинов и группа одесситов, которые несли портреты воинов Украинской повстанческой армии.

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Впрочем, не обошлось без инцидента: правоохранители задержали неподалеку от Аллеи славы мужчину за ношение так называемой георгиевской ленты. Задержанного доставили в Приморский отдел полиции города, где будет составлен протокол об административном правонарушении.

По словам руководителя Управления превентивной деятельности ГУ НП в области Ивана Ищенко, "это единственный зафиксированный случай нарушения действующего законодательства. Полиция и нацгвардейцы патрулируют все локации массовых мероприятий и прилегающую к ним территорию".

Всего для обеспечения общественной безопасности и порядка на территории города и области задействовано около 3 тысяч полицейских и военнослужащих Нацгвардии Украины.

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Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 01
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 02
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 03
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 04
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 05
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 06
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 07
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 08
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 09
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 10
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 11
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 12
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 13
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 14
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 15
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 16
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 17
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 18
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 19
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 20
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 21
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 22
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 23
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 24
Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу 25

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