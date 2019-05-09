Тысячи жителей Одессы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Участники акции почтили минутой молчания погибших в годы войны, потом прошли военнослужащие роты Почетного караула Одесского гарнизона.

Пришли к памятнику Неизвестному матросу и участники акции "Бессмертный полк" с портретами советских воинов и группа одесситов, которые несли портреты воинов Украинской повстанческой армии.

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Впрочем, не обошлось без инцидента: правоохранители задержали неподалеку от Аллеи славы мужчину за ношение так называемой георгиевской ленты. Задержанного доставили в Приморский отдел полиции города, где будет составлен протокол об административном правонарушении.

По словам руководителя Управления превентивной деятельности ГУ НП в области Ивана Ищенко, "это единственный зафиксированный случай нарушения действующего законодательства. Полиция и нацгвардейцы патрулируют все локации массовых мероприятий и прилегающую к ним территорию".

Всего для обеспечения общественной безопасности и порядка на территории города и области задействовано около 3 тысяч полицейских и военнослужащих Нацгвардии Украины.

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