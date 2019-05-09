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09.05.19 15:03

Охранник главаря террористов "ДНР" Пушилина одел форму НКВД на "парад" в оккупированном Донецке. ФОТО

В ходе парада в оккупированном Донецке рядом с главарем террористов "ДНР" Денисом Пушилиным был замечен человек в форме НКВД.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса", в таком образе на парад пришел начальник службы охраны главаря террористов Пушилина.

Охранник главаря террористов ДНР Пушилина одел форму НКВД на парад в оккупированном Донецке 01
Охранник главаря террористов ДНР Пушилина одел форму НКВД на парад в оккупированном Донецке 02

Напомним, Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) – одно из исполнительно-административных ведомств правительства СССР. Было создано в 1917 году, а в 1946 году переименовано в Министерство внутренних дел СССР. НКВД СССР стал главным органом массового политического террора. Миллионы людей, включая детей, были сосланы в концентрационные лагеря или казнены НКВД.

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