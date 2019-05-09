Акции "Бессмертный Грут" и "Никто не забыт. Ничто не забыто" прошли в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Участники акции "Никто не забыт. Ничто не забыто" прошли маршем по центру Киева от метро "Арсенальная" к мемориалу Вечной славы. Участники марша несли цветы, плакаты с портретами погибших во Второй мировой войне. Стоит отметить, что среди портретов был замечен и портрет нардепа Дмитрия Яроша.
В колонее шли нардепы от "Оппоблока" Вадим Новинский, Юрий Бойко и Нестор Шуфрич, а также внефракционный Евгений Мураев. Участники марша пели советские фронтовые песни и скандировали "Спасибо деду за победу".
Периметр акции охраняли усиленные наряды полиции.
Стоит отметить, что около монумента Славы произошла словесная перепалка между группой людей, пришедших с украинскими флагами, и участниками акции "Никто не забыт. Ничто не забыто". Первые, которые назвались представителями патриотических организаций, пели гимн Украины и выкрикивают патриотические лозунги: "Комуняку - на гілляку", "СРСР - тюрма народів", в то время, как другие выкрикивали лозунги антиукраинского характера: "Фашизм не пройдет", "Донбасс, мы с тобой".
Параллельно проходила в центре Киева альтернативная акция "Бессмертный Грут", участники которой принесли портреты героев комиксов Marvel и супер-героев из фильмов. Участники акции скандировали "Свободу Винтерфеллу!", "Мстители с народом", "Слава Таносу - смерть врагам".
"Бессмертный Грут" в Киеве
Портрет Яроша на акции "Никто не забыт. Ничто не забыто"
Евгений Мураев
Вадим Новинский
Юрий Бойко
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ