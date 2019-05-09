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09.05.19 15:05

Акции "Бессмертный Грут" и "Никто не забыт. Ничто не забыто" прошли в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве прошли акции "Никто не забыт. Ничто не забыто" и альтернативная ей "Бессмертный Грут".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Участники акции "Никто не забыт. Ничто не забыто" прошли маршем по центру Киева от метро "Арсенальная" к мемориалу Вечной славы. Участники марша несли цветы, плакаты с портретами погибших во Второй мировой войне. Стоит отметить, что среди портретов был замечен и портрет нардепа Дмитрия Яроша.

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В колонее шли нардепы от "Оппоблока" Вадим Новинский, Юрий Бойко и Нестор Шуфрич, а также внефракционный Евгений Мураев. Участники марша пели советские фронтовые песни и скандировали "Спасибо деду за победу".

Периметр акции охраняли усиленные наряды полиции.

Стоит отметить, что около монумента Славы произошла словесная перепалка между группой людей, пришедших с украинскими флагами, и участниками акции "Никто не забыт. Ничто не забыто". Первые, которые назвались представителями патриотических организаций, пели гимн Украины и выкрикивают патриотические лозунги: "Комуняку - на гілляку", "СРСР - тюрма народів", в то время, как другие выкрикивали лозунги антиукраинского характера: "Фашизм не пройдет", "Донбасс, мы с тобой".

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Параллельно проходила в центре Киева альтернативная акция "Бессмертный Грут", участники которой принесли портреты героев комиксов Marvel и супер-героев из фильмов. Участники акции скандировали "Свободу Винтерфеллу!", "Мстители с народом", "Слава Таносу - смерть врагам".

Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 01

"Бессмертный Грут" в Киеве

Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 02
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 03
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 04

Портрет Яроша на акции "Никто не забыт. Ничто не забыто"

Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 05

Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 06
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 07

Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 08
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 09
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 10
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 11
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 12
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 13
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 14
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 15
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 16
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 17
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 18
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 19
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 20
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 21
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 22
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 23
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 24
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 25
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 26
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 27
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 28
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 29
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 30

Евгений Мураев

Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 31

Вадим Новинский

Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 32

Юрий Бойко

Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 33
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 34
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 35
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 36
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 37
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 38
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 39
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 40
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 41
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 42
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 43
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 44
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 45
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 46
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 47
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 48
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 49
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 50

Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 51
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 52
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 53
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 54
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 55
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 56
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 57
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 58
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 59
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 60
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 61
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 62
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 63
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 64
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 65
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 66
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 67
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 68
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 69
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 70
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 71
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 72
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 73
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 74
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 75
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 76
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 77
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 78
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 79
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 80
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 81
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 82
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 83
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 84
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 85
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 86
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 87
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 88
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 89
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 90
Акции Бессмертный Грут и Никто не забыт. Ничто не забыто прошли в Киеве 91

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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