С воином 24-го ОШБ "Айдар" Сергеем Дрогиным, погибшим в зоне ООС, простятся 11 мая в Северодонецке. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В субботу, 11 мая, в городе Северодонецк Луганской области в 10.00 состоится прощание с Сергеем Александровичем Дрогиным (позывной Скиф), 1986 года рождения, старшим солдатом, командиром отделения 2-й штурмовой роты 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады, который погиб 7 мая в районе поселка городского типа Пивденное Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Сергей Дрогин родился 22.12.1986 года в Северодонецке. В 2010 году проходил срочную службу в 703-м отдельном Винницком полке оперативного обеспечения на Львовщине. С 2015 года находился на войне.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Боец 24 ОШБ "Айдар" Сергей Дрогин погиб 7 мая в зоне проведения ООС. ФОТО

У Героя остались мать и жена.

Сергей Дрогин