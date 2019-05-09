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09.05.19 22:53

На Донетчине мужчина обстрелял жилой дом, в котором находились жители. ФОТОрепортаж

На Донетчине в городе Константиновка мужчина обстрелял из огнестрельного оружия жилой дом, в котором находились жители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

На Донетчине мужчина обстрелял жилой дом, в котором находились жители 01

Отмечается, что до Константиновского отдела полиции поступила информация о том, что неизвестный, подъехав на автомобиле к частному дому и открыл огонь по зданию. На место прибыли следственно-оперативная группа, эксперты и руководство отделения полиции.

"Во время осмотра места происшествия экспертами были изъяты 14 гильз калибром 9 мм. от огнестрельного оружия. Лишь чудом не пострадали ни хозяева дома, ни обычные прохожие, которые в любой момент могли попасть под огонь", - сообщили правоохранители.

На Донетчине мужчина обстрелял жилой дом, в котором находились жители 02

Полицейские заявили, что было поднято все силы города и за несколько часов оперативники смогли установить машину, в которой передвигался преступник, а впоследствии и собственника.

На Донетчине мужчина обстрелял жилой дом, в котором находились жители 03

"Во время осмотра транспортного средства в салоне было изъята гильза калибром 9 мм. Кроме того, по месту его проживания обнаружено 400 патронов к автоматическому оружию. Сам подозреваемый от каких либо объяснений отказывается", - заявили в Нацполиции.

На Донетчине мужчина обстрелял жилой дом, в котором находились жители 04

Правоохранителями было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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