Вертолетная эскадрилья проведет ночные стрельбы на Ривненском полигоне, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В мероприятии, цель которого обмен опытом и приобретения новых возможностей, участвуют все категории летного и летно-подъемного состава, авианаводчики, офицеры боевого управления.

Сообщается, что экипажи вертолетов различных типов, в том числе Ми-24 и Ми-8 в составе пар, звеньев и эскадрилий выполняют учебно-боевые задачи в сложных метеорологических условиях. Кроме полетов различной сложности пилоты выполняют задачи по высадке десанта, элементы эвакуации, полеты на боевое применение ракетного и артиллерийско-пушечного вооружения с предельно малой высоты днем ​​и ночью.

Отдельным вопросом учений станет отработка навыков пилотирования вертолетной техники, оборудованной приборами ночного видения, что позволяет летать и вести огонь в темное время суток на рекордно малой высоте, а в реальной боевой обстановке скрыто приблизиться, уничтожить цели и безопасно вернуться в район базирования. В рамках завершения подготовки подразделений армейской авиации будет определен лучший экипаж, пару, вертолетную звено Ми-24, Ми-8.

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По словам начальника армейской авиации Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-майора Игоря Яременко, Ривненский полигон имеет хорошо развитую инфраструктуру, поэтому за короткий промежуток времени здесь можно выполнить больше боевых задач, используя меньше топлива и значительно сэкономить летный ресурс вертолетов.

"С каждым годом задачи экипажей усложняются. Мы используем новые способы выполнения летных и огневых задач. Впервые за время независимости Украины проводим обучение в составе 16 вертолетов, которые будут выполнять задачи в составе эскадрильи ночью. Это является еще одним доказательством того, что армейская авиация способна выполнять боевые задачи в сложных условиях", - отметил генерал-майор Игорь Яременко.









Фото: пресс-служба Минобороны