Двое военнослужащих погибли в результате столкновения с припаркованным грузовиком на Кольцевой дороге в Киеве. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в г. Киеве.

По данным полиции, инцидент произошел сегодня утром на Кольцевой дороге Святошинского района столицы. По предварительной информации, автомобиль "ВАЗ" совершил наезд на припаркованный грузовик "МАН", который находился с правого края проезжей части дороги.

В результате столкновения водитель машины "ВАЗ" и его пассажир погибли на месте происшествия. Установлено, что погибшие - военнослужащие.

На месте происшествия работали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа следственного отдела по расследованию ДТП ГУНП в г. Киеве. Правоохранители общались со свидетелями и очевидцами ДТП и сейчас устанавливают причины, обстоятельства и механизм аварии.

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По данному факту следственным управлением Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.