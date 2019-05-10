Работа нелицензированной пилорамы остановлена в Донецкой области: изъято продукции на 2,8 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
Так, было установлено, что на территории Донецкой области один из местных предпринимателей с помощью машин и оборудования повышенной опасности осуществляет деревообработку без получения соответствующей лицензии.
По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение готовую продукцию и оборудование на общую сумму 2,8 млн грн.
Относительно указанного гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП.