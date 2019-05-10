3,8 тыс. литров бензина изъяты из незаконного оборота в Донецкой области. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз - 2019" был установлен местный житель, который осуществлял транспортировку с целью дальнейшего сбыта бензина марки "А-95" без государственной регистрации в качестве СХД и соответствующих разрешительных документов.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение 3,8 тыс. литров бензина марки "А-95" и автотранспортное средство с прицепом, которым осуществлялась указанная перевозка, на общую сумму 3,14 млн грн.

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Относительно указанного гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 164 КУоАП.



