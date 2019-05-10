"Если меня убьют - ты про меня напишешь?" - памяти морпеха Дениса Козьмы, погибшего в разведвыходе. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал волонтер Тарас Чмут, передает Цензор.НЕТ.

"Его звали Козьма Денис Петрович - Дед. Разведчик 137-го батальона МП. Он погиб за Украину. Когда мы сидели с ним на СП, и Дед сказал: "Николаевич, если меня убьют ты про меня напишешь?" - "Дед, это будет лучшее из того что я писал ..."Дед, или Дэн, как его еще называли, был редким сочетанием розп##дяйства, смелости, честности и совести. Родом из Килийского района Одесской области, откровенно пророссийского региона, ушел на войну сам в 2014 году. Все в его окружение были против, называли его больным, бандеровцем, что это братоубийственная война... Но он имел свою позицию и свои убеждения. Сначала попал на службу в 28-ю Отдельную гвардейскую механизированную бригаду. Там был известен как "Кипиш" - участник тяжелой обороны Марьинки в 2015 г. Это было последнее российское наступление на этой войне. Дед часто рассказывал о тех событиях, как по их позиции танк отстрелял более 20 снарядов, как к концу боя у него осталось 2 пачки "трассеров" к автомату и как счастливо они встречали утром наших десантов, которые пошли в контрнаступление", - вспоминает Чмут.

"В морской пехоте Денис с осени 2015 г. Сначала во 2-й роте, а затем в Разведвзводе. Когда я перевелся в разведчики, он был единственным моим матросом)) Дед был профессионалом своего дела. Отлично владел различным оружием, часто работал пулеметчиком с ПКМом или РПК, не хуже справлялся и с АГСом, СПГ или ЗУхою, ездил и на Урале и на БТРе и на МТ-ЛБ или БМП, мог починить что угодно! А еще был оператором БПЛА - сначала американского RQ-11B Raven, а потом "Аист-100", - добавил он.

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"Дед был крутым водителем. Мы проехали вместе десятки тысяч километров в нашем "Буцефале" - волонтерском Ровере, переданном Марком Власенко разведчикам. Он был наставником для молодых воинов и передавал им свой опыт и навыки, позже стал командиром отделения во взводе. За добросовестное и качественное выполнение задач, по ротации был награжденным нагрудным знаком министра обороны "За зразкову службу" - это была высшая награда в нашем взводе!", - отметил Чмут.

"Больше всего Дед любил свою дочь. Он воспитывал ее сам, а когда он был на службе она росла с его родителями. Он гордился тем, что она хорошо учится и отличница, хотел чтобы она получила качественное образование и жила в справедливой европейском государстве", - акцентировал он.

"После первой ротации в 137-м Денис уволился со службы, пошел учиться, окончил с отличием техникум, начал учить английский и планировал поступать в ВУЗ. Несколько месяцев назад, перед очередной ротации батальона от подписал новый контракт... Ему было всего 31... Он был невероятно крутым! Semper fidelis! Прощание состоится завтра, 11 мая в с. Приозерное Килийского района Одесской области в 10:00", - резюмировал Чмут.

Для помощи семье (маме и дочке): карта Привата 4149 4991 2375 8623 (Козьма Надія Тимофіївна)









