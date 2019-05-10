Праздник с ватой в головах. Кремлевское "победобесие" в ФОТОжабах и карикатурах

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Казаки "Всевеликого Войска Донского", воевавшего в годы Второй мировой за Вермахт, примут участие в "праздничном шествии" на 9 мая в "ЛНР", - Казанский. ФОТО
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