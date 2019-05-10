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10.05.19 18:47

Праздник с ватой в головах. Кремлевское "победобесие" в ФОТОжабах и карикатурах

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Праздник с ватой в головах. Кремлевское победобесие в ФОТОжабах и карикатурах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акция "Бессмертный полк" создана Кремлем как акция пропаганды, а не памяти, - Кириленко

Праздник с ватой в головах. Кремлевское победобесие в ФОТОжабах и карикатурах 02

Праздник с ватой в головах. Кремлевское победобесие в ФОТОжабах и карикатурах 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Казаки "Всевеликого Войска Донского", воевавшего в годы Второй мировой за Вермахт, примут участие в "праздничном шествии" на 9 мая в "ЛНР", - Казанский. ФОТО

Праздник с ватой в головах. Кремлевское победобесие в ФОТОжабах и карикатурах 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Как отмечаете этот светлый праздник?": экс-жена депутата РФ поздравила ветеранов с Днем Победы "танцем" на пилоне. ВИДЕО

Праздник с ватой в головах. Кремлевское победобесие в ФОТОжабах и карикатурах 05

Праздник с ватой в головах. Кремлевское победобесие в ФОТОжабах и карикатурах 06

Праздник с ватой в головах. Кремлевское победобесие в ФОТОжабах и карикатурах 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Севастополе два "Бессмертных полка" не поделили портреты участников войны

Праздник с ватой в головах. Кремлевское победобесие в ФОТОжабах и карикатурах 08

Праздник с ватой в головах. Кремлевское победобесие в ФОТОжабах и карикатурах 09

Праздник с ватой в головах. Кремлевское победобесие в ФОТОжабах и карикатурах 10

Праздник с ватой в головах. Кремлевское победобесие в ФОТОжабах и карикатурах 11

Праздник с ватой в головах. Кремлевское победобесие в ФОТОжабах и карикатурах 12

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песня, написанная представителем МИД РФ Захаровой и посвященная российским солдатам в Сирии, прозвучала во время церемонии возложения цветов в Кривом Роге. ВИДЕО

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