Ветеран АТО в Киевской области покончил жизнь самоубийством, подорвав себя гранатой, - полиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции в Киевской области.

"Трагедия произошла в селе Чупира на Белоцерковщине. После обеда молодой мужчина попрощался со своими близкими и пошел к оврагу. В это время родственники услышали взрыв. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Белоцерковского отдела полиции. На теле 36-летнего погибшего обнаружена взрывная травму грудной клетки. Вблизи тела полицейские обнаружили и изъяли рычаг взвода, кольцо от гранаты", - говорится в сообщении.

При проведении неотложного обыска в гаражном помещении работники полиции обнаружили и изъяли гранату "Ф-1" и запал.

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Изъяты вещественные доказательства направлены на проведение соответствующей экспертизы.

По факту самоубийства открыто уголовное производство.

Полиция выясняет причины и обстоятельства трагедии.