Пятая годовщина ареста Сенцова: В Москве устроили десять одиночных пикетов вокруг резиденции Путина. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", команда театра документальной пьесы (Театр.doc) и московские активисты решили напомнили миру о самом известном узнике Кремля - режиссере Олеге Сенцове, которого арестовали в оккупированном Крыму ровно пять лет назад.

По словам организаторов акции, поскольку российское законодательство запрещает собираться без разрешения больше двух человек в публичных местах с плакатами, поэтому было решено провести десять одиночных пикетов вокруг главной резиденции президента РФ Владимира Путина.

По мнению организаторов, если объединить линией все десять точек пикетов, получится своеобразная "петля для Кремля".

Маршрут акции символический - от администрации президента РФ до штаб-квартиры ФСБ, где собственно, и сфабриковали дело против Сенцова.

"Мы хотим напомнить, что мы не забываем о том, что Сенцова арестовали 5 лет назад. Мы хотим еще раз повторить требование Олега освободить всех украинских политзаключенных по принципу "всех на всех". Сегодня своими пикетами мы создали символический круг вокруг Кремля - это своеобразная удавка для Кремля, что означает, что мы будем стоять до тех пор, пока не будут выполнены требования Сенцова", - заявила участница акции Ирина Векшина.

В свою очередь режиссер Театр.Doc Варвара Фаер отметила, что петля вокруг Кремля имеет "мистический народный смысл".

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"В культуре многих народов есть традиция вставать в круг, чтобы изгнать злого духа. Кремль превратился в такое существо, которое остается только вытеснить, ведь диалог невозможен", - отметила она.

Еще одна участница акции Светлана сообщила, что чаще всего россияне, которые видят такие плакаты, соглашаются, что нужно осуществить обмен, но очень часто прохожие осуждают активистов и называют их "предателями".

На плакатах участников можно было прочитать следующие надписи: "Мы требуем от Путина освободить Сенцова", "Обмен всех на всех", "Олег, мы не забыли". Участники сегодняшнего действа верят - каждый раз, когда выходят с плакатами - они приближают освобождение украинского режиссера. В акции приняли участие около 20 человек.

Полиция внимательно следила за проведением пикетов, но обошлось без задержаний.

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Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния.

25 октября 2018 года Сенцову присудили премию Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова.