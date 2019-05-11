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11.05.19 14:36

"Ніякої амністії кремлівським злочинцям", - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В субботу, 11 мая, под посольством России в Киеве состоялась акция под названием "Ніякої амністії кремлівським злочинцям", на которой требовали введения уголовной ответственности за военные преступления.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"На шестом году оккупации и войны на востоке, Украина до сих пор не ввела надлежащей ответственности за страшные пытки, насильственные исчезновения, изнасилования и убийства, которые совершаются на оккупированных территориях Донбасса. Поэтому преступники легко могут быть амнистированы", - отмечают организаторы акции.

По их словам, принятие закона №9438 о военных преступлениях позволит наказать виновных в массовых трагедиях, которые произошли с нашими гражданами во время Иловайского котла, боев под Дебальцево, расстрела жилых кварталов Мариуполя, автобуса под Волновахой, Донецкого аэропорта, сбитых самолетов с украинскими военными и иностранными гражданами (МН17), пыток и издевательств над военнопленными и заложниками.

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Активисты под посольством рассказали истории украинских военнопленных и заложников Кремля.

Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 01
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 02
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 03
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 04
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 05
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 06
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 07
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 08
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 09
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 10
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 11
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 12
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 13
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 14

Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 15
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 16Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 17
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 18
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 19
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 20
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 21
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 22
Ніякої амністії кремлівським злочинцям, - у посольства РФ напомнили о военных преступлениях Кремля и отсутствии наказания за них 23

Фото, видео - Олег Богачук

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