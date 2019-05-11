Одесчина простилась с морпехом Денисом Козьмой, погибшим в разведвыходе под Докучаевском. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новостной портал Бессарабии".

Напомним, 1 мая Козьма исчез во время боя близ села Николаевка Волновахского района Донецкой области, в районе оккупированного Докучаевска, в ходе преследования резервной группой ДРГ противника, которая под прикрытием тумана старалась незаметно преодолеть полосу обеспечения. Для прикрытия отступления противник начал обстрел из ККП и стрелкового оружия. Оперативные мероприятия по поиску воина не дали результата, противник не поддержал установление режима прекращения огня и продолжил обстрелы.

5 мая от вражеской стороны поступила информация, что тело украинского военнослужащего находится в морге на оккупированной территории.

8 мая около 12:00 в районе КПВВ "Александровка" со стороны наемников РФ состоялась передача нашей стороне тела погибшего военнослужащего.

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Денис Козьма родился 20.08.1987 года. С детства занимался футболом, играл в спортивной школе. Во время противостояний в Одессе 2 мая 2014 отстоял город от посягательств пророссийских коллаборационистов, и когда начался пожар в Доме профсоюзов, - спасал их из горящего здания. После этого пошел добровольцем в 28 ОМБр, на фронте - с августа 2014, в дальнейшем подписал контракт.

У него остались родители, брат и дочь.





