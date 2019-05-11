Аваков наградил лучших сотрудников системы МВД орденами и знаками отличия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент коммуникации МВД Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков поблагодарил всех присутствующих за мужество и героизм, проявленные во время службы государству.

"Уважаемые рядовые и офицеры, нацгвардейцы, полицейские, пограничники и спасатели, сегодня имею честь от имени Украины и всего народа вручить вам государственные награды. У каждого из вас есть свои достоинства, которыми гордится украинское государство. Хочу поздравить вас и от имени Украины поблагодарить каждого из вас. Слава вам и слава Украине", – сказал Аваков.

Трое работников системы МВД получили орден "За мужество" III степени: спасатель, старший лейтенант Сергей Денисюк, и гвардейцы в/ч 3035, прапорщик Сергей Лиманец и старший сержант Александр Питюренко.

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Прапорщик Сергей Лиманец зимой 2015 под Дебальцево вывел из вражеской засады свое подразделение. В дальнейшем неоднократно привлекался к разведывательных операций во время АТО и ООС.

"Я благодарен за эти награды и за то, что украинский народ нас ценит", – отметил Сергей Лиманец.

"Хочется каждому из вас пожать руку и поблагодарить за тот подвиг, который вы делаете каждый день. Вы выбрали трудный путь – защиту Родины – и делаете это с честью и достоинством", – сказал командующий Нацгвардией Николай Балан.

Также медаль за спасенную жизнь получила лейтенант львовской полиции Наталья Филиппа. Полицейская уговорила военнослужащего, который хотел покончить жизнь самоубийством, не делать этого и помогла мужчине в сложной жизненной ситуации.

"Я благодарю всех, кто служит украинскому народу, ведь мы – будущее нашей страны", – сказала Наталья Филиппа.

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Работники системы получили государственные награды, ведомственные отличия, награды Кабинета министров Украины и Верховной Рады.

Первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин поблагодарил за службу всех солдат и офицеров и пожелал им не сходить с намеченного курса.