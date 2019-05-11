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11.05.19 16:14

Аваков наградил лучших сотрудников системы МВД орденами и знаками отличия. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Министр внутренних дел Арсен Аваков наградил 55 сотрудников всех органов системы МВД.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент коммуникации МВД Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков поблагодарил всех присутствующих за мужество и героизм, проявленные во время службы государству.

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Аваков наградил лучших сотрудников системы МВД орденами и знаками отличия 02

"Уважаемые рядовые и офицеры, нацгвардейцы, полицейские, пограничники и спасатели, сегодня имею честь от имени Украины и всего народа вручить вам государственные награды. У каждого из вас есть свои достоинства, которыми гордится украинское государство. Хочу поздравить вас и от имени Украины поблагодарить каждого из вас. Слава вам и слава Украине", – сказал Аваков.

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Трое работников системы МВД получили орден "За мужество" III степени: спасатель, старший лейтенант Сергей Денисюк, и гвардейцы в/ч 3035, прапорщик Сергей Лиманец и старший сержант Александр Питюренко.

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Прапорщик Сергей Лиманец зимой 2015 под Дебальцево вывел из вражеской засады свое подразделение. В дальнейшем неоднократно привлекался к разведывательных операций во время АТО и ООС.

"Я благодарен за эти награды и за то, что украинский народ нас ценит", – отметил Сергей Лиманец.

"Хочется каждому из вас пожать руку и поблагодарить за тот подвиг, который вы делаете каждый день. Вы выбрали трудный путь – защиту Родины – и делаете это с честью и достоинством", – сказал командующий Нацгвардией Николай Балан.

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Также медаль за спасенную жизнь получила лейтенант львовской полиции Наталья Филиппа. Полицейская уговорила военнослужащего, который хотел покончить жизнь самоубийством, не делать этого и помогла мужчине в сложной жизненной ситуации.

"Я благодарю всех, кто служит украинскому народу, ведь мы – будущее нашей страны", – сказала Наталья Филиппа.

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Работники системы получили государственные награды, ведомственные отличия, награды Кабинета министров Украины и Верховной Рады.

Аваков наградил лучших сотрудников системы МВД орденами и знаками отличия 05

Первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин поблагодарил за службу всех солдат и офицеров и пожелал им не сходить с намеченного курса.

Аваков наградил лучших сотрудников системы МВД орденами и знаками отличия 06

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