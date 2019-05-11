С бойцом "Айдара" Сергеем Дрогиным, погибшим на Донбассе от пули снайпера, простились на Луганщине. ФОТОрепортаж

Об этом на своей facebook-странице сообщает волонтер Юлия Толмачева, передает Цензор.НЕТ.

"Сотни, сотни людей пришли проститься и провести в последний путь нашего Героя Сергея Дрогина (Скиф), бойца б-на Айдар, погибшего 7 мая на передовой, под Горловкой... Вечная память тебе, Герой !!!!! Серёга, ты героически отдал свою жизнь за Украину!!!! Сейчас ты улетел на небо, к небесному батальону Ангелов.Теперь и ты Ангел на небе, и с небес ты будешь охранять своих побратимов в бою", - говорится в заметке волонтера.

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Сергей Александрович Дрогин (позывной Скиф) родился 22 декабря 1986 года в Северодонецке. В 2010 году проходил срочную службу в 703-м отдельном Винницком полку оперативного обеспечения на Львовщине. С 2015 года находился на войне. Служил старшим солдатом, командиром отделения 2-й штурмовой роты 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады.

У Героя остались мать и жена.

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