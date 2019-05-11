На дорогах Украины с 13 мая заработает еще 25 радаров TruCam, - Билошицкий. КАРТА

Об этом сообщил в Facebook заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает Цензор.НЕТ.

"К тем 75, которые уже работают, добавляем еще 25 - на участках с повышенной аварийностью, причиной которой является преимущественно именно превышение разрешенной скорости", - сообщил Билошицкий.

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Он уточнил, что работа по установке камер построена таким образом, что публикуется карта с нанесением участков использования приборов, ставят предупредительные знаки в местах измерения и служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

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TruCam - прибор по измерению скорости лазерным лучом на расстоянии до 1200 метров, скорость его работы - 3 фотокадра в секунду. Благодаря GPSкамере может точно фиксировать координаты. Эти портативные устройства измерения скорости заработали в тестовом режиме в октябре прошлого года на дорогах международного и государственного значения.