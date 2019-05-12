Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
12.05.19 02:17

С-400, РС-24 "Ярс", Мста-С,Т-14, Ми-28, - в Stratfor проанализировали, какое оружие Кремль представил на параде. ФОТОрепортаж

Парад 9 мая - это, среди прочего, возможность для Москвы продемонстрировать военную мощь.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Россия поставила себе целью модернизировать вооруженные силы, но "снижение цен на нефть сократило поступления России, а уменьшение расходов на вооруженные силы пришлось на время, когда российские производители оружия теряют свое конкурентное преимущество в мире", - говорится в апрельском отчете американской аналитической организации Stratfor.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Охранник главаря террористов "ДНР" Пушилина одел форму НКВД на "парад" в оккупированном Донецке. ФОТО

Исследователи проанализировали, какую военную технику выставили россияне во время парада 9 мая. Российские вооруженные силы насчитывают около миллиона человек, и, несмотря на устаревшее оборудование и слабую промышленную базу, все еще остаются мощными, отмечают исследователи.

С-400, РС-24 Ярс, Мста-С,Т-14, Ми-28, - в Stratfor проанализировали, какое оружие Кремль представил на параде 01
Система С-400

Противовоздушные установки С-400, скандально известные из-за поставок в Китай, Индию и Турцию, наиболее современные в российском арсенале. Их наличие и распространение часто вызывает споры на международном уровне.

Система противовоздушной обороны "Бук" находится на вооружении российских вооруженных сил с 1979 года. После модернизации, установки служат промежуточным звеном между стратегическими оборонительными системами и точечными системами типа "Панцирь".

Также смотрите: Российская техника, "юнармейцы" и "Катюша" с надписью "За Сталина", - в оккупированном Крыму готовятся праздновать "День победы". ФОТОрепортаж

С-400, РС-24 Ярс, Мста-С,Т-14, Ми-28, - в Stratfor проанализировали, какое оружие Кремль представил на параде 02
Ярс РС-24

"Ярс" РС-24 - улучшенный вариант Тополь-М и может нести ракеты с ядерным зарядом радиусом действия около 11000 километров.

Россия, как правило, больше полагается на артиллерию в ведении войны, отмечают американские аналитики. Мста-С является основой подвижного артиллерийского склада России, в то время, как артиллерия на основе шасси "Армата" еще в находится в стадии наработки.

Смотрите также: "Дошкольные войска": в российском Пятигорске детсадовцев переодели в военную форму и вывели на парад. ФОТОрепортаж

С-400, РС-24 Ярс, Мста-С,Т-14, Ми-28, - в Stratfor проанализировали, какое оружие Кремль представил на параде 03
Мста-С

"Армата" и Т-14 - амбициозные проекты, отмечают эксперты, однако, Россия пока не может продвинуть эти модели дальше прототипа и начать их производство. Т-14 считают символом модернизации вооруженных сил России - башню танка был модернизирован, чтобы позволить экипажу быть изолированными в кабине.

С-400, РС-24 Ярс, Мста-С,Т-14, Ми-28, - в Stratfor проанализировали, какое оружие Кремль представил на параде 04
Ту-160

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарубежные лидеры не приедут в Москву на парад 9 мая, - Песков

Россия поддерживает значительные воздушные возможности благодаря модернизации МиГ-24 и Су-30М, несмотря на то, что военные силы России не смогли еще начать производить значительное количество самолетов пятого поколения.

Несмотря на старую конструкцию, Россия продолжает производить и ремонтировать Ту-160 и Ту-22, отмечают аналитики.

Россия давно придает приоритетное значение разработке боевых вертолетов и в 1960-х была одной из первых, кто ввел боевые возможности Ми-24, вспоминают аналитики. Преемник серии Ми-24 - Ми-28 является ответом на американские "Апачи" АР-64.

Также читайте: "После 12 ряда почти никто не выжил": пассажир SSJ-100 рассказал подробности трагедии

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100