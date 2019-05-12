С-400, РС-24 "Ярс", Мста-С,Т-14, Ми-28, - в Stratfor проанализировали, какое оружие Кремль представил на параде. ФОТОрепортаж

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Россия поставила себе целью модернизировать вооруженные силы, но "снижение цен на нефть сократило поступления России, а уменьшение расходов на вооруженные силы пришлось на время, когда российские производители оружия теряют свое конкурентное преимущество в мире", - говорится в апрельском отчете американской аналитической организации Stratfor.

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Исследователи проанализировали, какую военную технику выставили россияне во время парада 9 мая. Российские вооруженные силы насчитывают около миллиона человек, и, несмотря на устаревшее оборудование и слабую промышленную базу, все еще остаются мощными, отмечают исследователи.



Система С-400

Противовоздушные установки С-400, скандально известные из-за поставок в Китай, Индию и Турцию, наиболее современные в российском арсенале. Их наличие и распространение часто вызывает споры на международном уровне.

Система противовоздушной обороны "Бук" находится на вооружении российских вооруженных сил с 1979 года. После модернизации, установки служат промежуточным звеном между стратегическими оборонительными системами и точечными системами типа "Панцирь".

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Ярс РС-24

"Ярс" РС-24 - улучшенный вариант Тополь-М и может нести ракеты с ядерным зарядом радиусом действия около 11000 километров.

Россия, как правило, больше полагается на артиллерию в ведении войны, отмечают американские аналитики. Мста-С является основой подвижного артиллерийского склада России, в то время, как артиллерия на основе шасси "Армата" еще в находится в стадии наработки.

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Мста-С

"Армата" и Т-14 - амбициозные проекты, отмечают эксперты, однако, Россия пока не может продвинуть эти модели дальше прототипа и начать их производство. Т-14 считают символом модернизации вооруженных сил России - башню танка был модернизирован, чтобы позволить экипажу быть изолированными в кабине.



Ту-160

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Россия поддерживает значительные воздушные возможности благодаря модернизации МиГ-24 и Су-30М, несмотря на то, что военные силы России не смогли еще начать производить значительное количество самолетов пятого поколения.

Несмотря на старую конструкцию, Россия продолжает производить и ремонтировать Ту-160 и Ту-22, отмечают аналитики.

Россия давно придает приоритетное значение разработке боевых вертолетов и в 1960-х была одной из первых, кто ввел боевые возможности Ми-24, вспоминают аналитики. Преемник серии Ми-24 - Ми-28 является ответом на американские "Апачи" АР-64.

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