Два человека погибли на Ривненщине при пожаре в гараже. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Ривненской области.

Сообщение о возгорании гаража в г. Сарны поступило по спецлинии "101" в 03:26 ночи. К моменту, когда пожарные прибыли на место, крыша гаража уже обвалилась.

Пламя могло вот-вот перекинуться на расположенный в полутора метрах от гаража жилой дом, но сотрудникам ГСЧС удалось локализовать, а потом и ликвидировать пожар.

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Когда на месте пожара разбирали конструкции, пожарные обнаружили тела двоих человек. Одного из них удалось опознать. Это 62-летний мужчина, хозяин гаража. Личность второй погибшей устанавливают.

Причины пожара пока неизвестны.

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