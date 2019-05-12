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12.05.19 13:13

Не поделили: в Мордовии глава МВД, прокурор и епископ принесли на марш "Бессмертного полка" снимок одного и того же ветерана. ФОТО

На акции "Бессмертный полк", которая прошла в Саранске 9 мая, глава МВД Мордовии Юрий Арсентьев, прокурор республики Александр Филимонов и епископ Вениамин (Кириллов) пришли с фотографией одного и того же ветерана.

Об этом со ссылкой на ряд российских СМИ пишет "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

У фотографий отличался фон и подпись — на одном снимке ветеран был назван Кудашкиным Андреем Матвеевичем, на другом — Матвеем Андреевичем Кудашкиным. Вероятно, речь идет об уроженце Мордовии Матвее Кудашкине, награжденном орденом Отечественной войны II степени.

Не поделили: в Мордовии глава МВД, прокурор и епископ принесли на марш Бессмертного полка снимок одного и того же ветерана 01

В отчете об акции, опубликованном на странице МВД Мордовии, говорилось, что руководство и сотрудники органов внутренних дел прошли по улицам города "с фотографиями своих родственников-ветеранов".

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Республиканские МВД и прокуратура появление руководства на акции "Бессмертный полк" с одинаковыми фотографиями никак не прокомментировали.

С официальной страницы МВД Мордовии во "ВКонтакте" отчет об акции удален, но сохранились его скриншоты.

Не поделили: в Мордовии глава МВД, прокурор и епископ принесли на марш Бессмертного полка снимок одного и того же ветерана 02

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