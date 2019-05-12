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12.05.19 14:03

Матери погибших защитников Украины прошли шествием по центру Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В столице состоялось ежегодное Шествие матерей погибших и пропавших без вести Героев. Около 300 женщин – матерей и вдов защитников Украины – прошли по центру города, неся в руках портреты своих близких.

Участницы шествия начали собираться около Михайловского собора в 10 часов утра, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Женщины возложили цветы и поставили лампады у "Народной Стены Памяти". Они также развернули 15-метровый флаг Украины, на котором написали имена своих погибших близких.

Матери погибших защитников Украины прошли шествием по центру Киева 01Матери погибших защитников Украины прошли шествием по центру Киева 02Матери погибших защитников Украины прошли шествием по центру Киева 03Матери погибших защитников Украины прошли шествием по центру Киева 04

После этого участницы шествия пешком двинулись к Свято-Владимирскому кафедральному патриаршему собору. В руках они несли портреты своих погибших сыновей и мужей.

Возглавили колонну курсанты Национальной Академии внутренних дел – они несли флаг.

Матери погибших защитников Украины прошли шествием по центру Киева 05Матери погибших защитников Украины прошли шествием по центру Киева 06Матери погибших защитников Украины прошли шествием по центру Киева 07Матери погибших защитников Украины прошли шествием по центру Киева 08

Также на Цензор.НЕТ: "Если меня убьют - ты про меня напишешь?" - памяти морпеха Дениса Козьмы, погибшего в разведвыходе. ФОТО

Колонну сопровождала машина патрульной полиции, полиция диалога, а также парамедики. Движение автомобилей по улице Владимирская и ул. Т. Шевченко было частично ограничено на время проведения мероприятия.

Матери погибших защитников Украины прошли шествием по центру Киева 09Матери погибших защитников Украины прошли шествием по центру Киева 10Матери погибших защитников Украины прошли шествием по центру Киева 11

Во Владимирском соборе состоялось богослужение, участие в котором принял почетный патриарх ПЦУ Филарет.

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В воскресенье, 12 мая, в Украине отмечают День матери.

Матери погибших защитников Украины прошли шествием по центру Киева 12

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