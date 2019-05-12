Матери погибших защитников Украины прошли шествием по центру Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участницы шествия начали собираться около Михайловского собора в 10 часов утра, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Женщины возложили цветы и поставили лампады у "Народной Стены Памяти". Они также развернули 15-метровый флаг Украины, на котором написали имена своих погибших близких.

После этого участницы шествия пешком двинулись к Свято-Владимирскому кафедральному патриаршему собору. В руках они несли портреты своих погибших сыновей и мужей.

Возглавили колонну курсанты Национальной Академии внутренних дел – они несли флаг.

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Колонну сопровождала машина патрульной полиции, полиция диалога, а также парамедики. Движение автомобилей по улице Владимирская и ул. Т. Шевченко было частично ограничено на время проведения мероприятия.

Во Владимирском соборе состоялось богослужение, участие в котором принял почетный патриарх ПЦУ Филарет.

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