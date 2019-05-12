Полиция на Буковине изъяла из незаконного оборота спирта на миллион гривен. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, было установлено, что этиловый спирт незаконно попадал на территорию Черновицкой области через границу из Молдовы небольшими партиями и в дальнейшем доставлялся на подпольные производства алкогольной продукции. Также правоохранители выяснили маршруты будущей транспортировки спирта.

В среду 8 апреля, в городе Новоднестровск, был остановлен грузовой автомобиль. При осмотре его грузового отсека оперативники обнаружили 96 бочек со спиртом. А в пятницу, 10 мая, в том же городе, правоохранители остановили автомобиль, в котором находилось 35 бочек с спиртом. Никаких документов на подакцизные товары водители предоставить не смогли.

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В общем оперативники Управления защиты экономики в Черновицкой области Нацполиции изъяли более 26 тонн спирта общей стоимостью один миллион гривен.

По словам злоумышленников, из такого количества спирта было бы изготовлено 130 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя.

По фактам противоправной деятельности проводится досудебное расследование по статьям 199 и 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

В результате проведенных мероприятий в течение трех последних недель сотрудники управления изъяли из незаконного оборота более 86 тонн спирта.

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