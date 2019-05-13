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13.05.19 09:44

В течение недели украинские саперы разминировали более 60 га территории Донецкой и Луганской областей, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж

За неделю специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил обследовали и разминировали более 60 гектаров территории на Донбассе и обезвредили более 70 взрывоопасных предметов

Об єтом сообщает 13 мая в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сотрудников ГСЧС привлекали к пиротехническим работам, восстановлению жилых домов, поврежденных в результате артиллерийских обстрелов, а также к обеспечению работы пунктов оказания помощи населению, расположенных в пределах контрольных пунктов въезда-выезда на территории Донецкой и Луганской областей.

"Пиротехническими подразделениям службы из состава Объединенных сил в течение недели обследовано 64 гектара территории Донецкой и Луганской, изъято и уничтожено 74 взрывоопасных предмета (всего с начала проведения операции пиротехнические подразделения изъяли и обезвредили около 19 тыс. взрывоопасных предметов)", – сказано в сообщении.

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Подчеркивается, что спасатели восстановили 10 жилых домов в Марьинке и Красногоровке Донецкой области, при этом в пунктах помощи населению на КПВВ оказали медицинскую и психологическую помощь 507 лицам. 

В течение недели украинские саперы разминировали более 60 га территории Донецкой и Луганской областей, - пресс-центр ООС 01
В течение недели украинские саперы разминировали более 60 га территории Донецкой и Луганской областей, - пресс-центр ООС 02
В течение недели украинские саперы разминировали более 60 га территории Донецкой и Луганской областей, - пресс-центр ООС 03
В течение недели украинские саперы разминировали более 60 га территории Донецкой и Луганской областей, - пресс-центр ООС 04
В течение недели украинские саперы разминировали более 60 га территории Донецкой и Луганской областей, - пресс-центр ООС 05
В течение недели украинские саперы разминировали более 60 га территории Донецкой и Луганской областей, - пресс-центр ООС 06
В течение недели украинские саперы разминировали более 60 га территории Донецкой и Луганской областей, - пресс-центр ООС 07

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