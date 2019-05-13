Ракетный катер ВМС Украины и корабль королевского флота Британии провели совместные тренировки в Черном море. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Сообщается, что в ходе совместной тренировки украинский ракетный катер и британский корабль выполнили задачи по тактическому маневрированию, учения по противовоздушной обороне, а также провели тренировки по связи в соответствии со стандартами НАТО. Кроме этого, к тренировкам привлекался вертолет морской авиационной бригады. В частности, морской многоцелевой вертолет Ми-14 выполнял задачи по освещению надводной обстановки в районе тренировок. Также вместе с кораблями отрабатывал действия в ходе поисково-спасательной операции и последующей эвакуации пострадавшего.

"Сегодня перед нами стояла задача поднять с борта британского корабля потерпевшего. Считаю, что отработали на отлично. Особенностью работы на такой небольшой площадке было то, что вертолет должен очень близко подойти к различным надстройкам и антеннам корабля, и рассчитать так, чтобы ничто не задеть, а для нас, спасателей - выйти с борта вертолета и оказать помощь является делом обычным и обыденным. Ничего удивительного", - прокомментировал инструктор-спасатель парашютно-десантной группы старший сержант Сергей Картель.

Отмечается, что каждый визит кораблей НАТО в Одессу - это возможность для получения дополнительных знаний и совершенствования навыков взаимодействия с иностранными коллегами.

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В Генштабе отметили, что подобные учения являются очередным шагом на пути к углублению сотрудничества флотов двух стран и повышению уровня совместимости, целью которой является укрепление стабильности и безопасности в Черноморском регионе.













Фото: пресс-Служба ВМС/Facebook