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13.05.19 10:37

В дом депутата райсовета на Ривненщине кинули гранату, - полиция. ФОТОрепортаж

Полицейские устанавливают лиц, которые бросили гранату в дом жителя Березнивщини.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Ривненской области.

По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило в полицию 13 мая около трех часов ночи. 

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что хозяин дома, 57-летний житель села Яцковичи, работает в лесничестве и является депутатом районного совета.

В дом депутата райсовета на Ривненщине кинули гранату, - полиция 01

По результатам осмотра работниками взрывотехнического отдела ГУНП было установлено, что в одной из комнат взорвалась граната РГД-5, которую бросили в окно с территории двора.

В результате взрыва никто не пострадал, поскольку вся семья находилась в Киеве.

В дом депутата райсовета на Ривненщине кинули гранату, - полиция 02

Криминалисты с места происшествия изъяли обломки гранаты, а также запал к ней с маркировкой.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). В рамках уголовного производства полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.

В дом депутата райсовета на Ривненщине кинули гранату, - полиция 03
В дом депутата райсовета на Ривненщине кинули гранату, - полиция 04
Фото: Нацполиция

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