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13.05.19 13:03

На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Киева на Аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по сооружению Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Сегодня, 13 мая, в центре Киева на Аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по сооружению Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни. В частности, экскаватор начал демонтаж брусчатки.

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Вместе с тем, на место прибыли активисты и родственники погибших Героев с протестом, поскольку, по их информации, правоохранители еще не завершили следственные эксперименты в рамках расследования расстрела Евромайдана. В частности, под демонтаж попало место гибели Героя Небесной Сотни Александра Плеханова.

Оперативно на аллею Героев Небесной Сотни прибыл министр культуры Евгений Нищук, а также директор Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло, которые отметили, что по их информации правоохранители уже завершили проведение всех экспертиз и проведение строительных работ согласовала замгенпрокурора Стрижевская.

Проведение работ было приостановлено до уточнения информации.

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В результате переговоров было достигнуто решение приостановить работы на месте смерти Александра Плеханова, но продолжить работы в другом месте.

На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 01
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 02
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 03
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 04
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 05
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 06
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 07
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 08
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 09
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 10
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 11
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 12
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 13
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 14
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 15
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 16
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 17
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 18
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 19
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 20
На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала 21

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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