На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Сегодня, 13 мая, в центре Киева на Аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по сооружению Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни. В частности, экскаватор начал демонтаж брусчатки.

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Вместе с тем, на место прибыли активисты и родственники погибших Героев с протестом, поскольку, по их информации, правоохранители еще не завершили следственные эксперименты в рамках расследования расстрела Евромайдана. В частности, под демонтаж попало место гибели Героя Небесной Сотни Александра Плеханова.

Оперативно на аллею Героев Небесной Сотни прибыл министр культуры Евгений Нищук, а также директор Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло, которые отметили, что по их информации правоохранители уже завершили проведение всех экспертиз и проведение строительных работ согласовала замгенпрокурора Стрижевская.

Проведение работ было приостановлено до уточнения информации.

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В результате переговоров было достигнуто решение приостановить работы на месте смерти Александра Плеханова, но продолжить работы в другом месте.















































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ