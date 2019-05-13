Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
13.05.19 14:10

Правоохранители пресекли в Мелитополе вывоз за границу двух украинок для сексуальной эксплуатации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Двух украинок пытались переправить через оккупированный Крым в Россию, а оттуда – в Израиль для оказания сексуальных услуг.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, на центральном автовокзале Мелитополя при попытке передачи перевозчику двух наших соотечественниц для переправки их в Россию через территорию оккупированного Крыма с целью последующей сексуальной эксплуатации на территории Израиля задержан организатор канала торговли людьми - гражданин Украины.

Читайте также: Жительницу Мариуполя, переправлявшую женщин на Ближний Восток для занятия проституцией, задержали в Запорожье, - пресс-центр ООС

В этот же день в г. Измаиле правоохранители задержали еще одного фигуранта уголовного производства, также гражданина Украины.

Правоохранители пресекли в Мелитополе вывоз за границу двух украинок для сексуальной эксплуатации 01
Правоохранители пресекли в Мелитополе вывоз за границу двух украинок для сексуальной эксплуатации 02
Правоохранители пресекли в Мелитополе вывоз за границу двух украинок для сексуальной эксплуатации 03
Правоохранители пресекли в Мелитополе вывоз за границу двух украинок для сексуальной эксплуатации 04
Правоохранители пресекли в Мелитополе вывоз за границу двух украинок для сексуальной эксплуатации 05

Читайте также: В этом году 223 украинца стали жертвами торговли людьми, - Аброськин

Жертвы торговли людьми добровольно отказались от поездки, а организаторов задержали в порядке ст. 208 УПК и сообщили о подозрении. Их ожидает избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100