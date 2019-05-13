Долга в 7,4 млрд грн, который у Зеленского предлагают списать с ФЛП, не существует. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот, передает Цензор.НЕТ.

Так, платформа проанализировала динамику закрытия ФЛП после 2017 года и рост налогового долга ФЛП перед государственным бюджетом.

Общая задолженность перед государственным бюджетом с момента действия закона выросла всего на 500 млн грн ($19 млн). Общая задолженность на данный момент составляет 2,05 млрд гривен ($78,24 млн).

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В то же время, количество ФЛП уменьшилось. Так, с 2017 года прекратили деятельность 300 тысяч предпринимателей.

Кроме того, если учесть только сегмент ФЛП, у которых долг меньше 20 тыс. грн (те, кто не успел закрыть ФЛП за эти два года, и кто не платил ЕСВ все это время), то их задолженность увеличилась лишь на 12 млн грн ($45,8 тыс).