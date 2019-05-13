На взятке в $2 тысячи задержан чиновник БТИ Киева, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Оперативники управления защиты экономики в Киеве совместно со следователями Главного управления полиции Киева под процессуальным руководством столичной прокуратуры задокументировали преступную деятельность должностного лица коммунального предприятия Киевского городского совета "Киевское городское бюро технической инвентаризации", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инспектор полицейского спецназа и руководство Хмельницкой таможни продавали закрытую информацию и за полгода "заработали" около 500 тыс. грн, - ГПУ

Было установлено, что за снятие ареста с имущества гражданина, наложенного в 2011 году, и выдачу выписки из реестра об отсутствии обременений на недвижимое имущество чиновник требовал 2 тысячи долларов США.

Средства получал в два этапа.

Сегодня, 13 мая, во время получения неправомерной выгоды коммунальщик был задержан сотрудниками полиции и прокуратуры.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Руководитель житомирского таможенного поста задержан на взятке в $1300, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж





Смотрите также: Чиновница ГФС задержана на Ривненщине при получении 500 долл. взятки за возможность работать без лицензии, - ГБР. ФОТО