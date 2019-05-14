Украинский политзаключенный Шумков похудел на 20 кг в российской тюрьме, - Супрун. ФОТО

Об этом в своем аккаунте в Твиттере написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ.

"Украинский консул посетил политзаключенного Александра Шумкова в российской тюрьме. Там его уже больше месяца держат в штрафном изоляторе. Сотрудники колонии жестко обращаются с Александром. По словам родственников, украинец похудел на 20 килограмм", - рассказала Супрун.

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Напомним, в сентябре 2017 года Александр Шумков оказался в российском СИЗО. 4 декабря 2018 года российский суд приговорил Шумкова к четырем годам колонии общего режима за членство в "Правом секторе". Согласно материалам дела, Шумков "длительное время" был охранником бывшего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша. Украинец говорил, что в конце августа 2017 года его похитили сотрудники ФСБ и перевезли на территорию России. Он утверждает, что является действующим военнослужащим 11-й отдельной бригады армейской авиации Вооруженных сил Украины (дислоцируется в поселке Чернобаевка Херсонской области).